Икота может быть признаком инсульта

Икота в редких случаях может указывать на инсульт. Об этом рассказал сосудистый невролог Адил Попалзай.

Такой симптом встречается крайне редко и обычно связан с поражением продолговатого мозга. Как пояснил специалист, именно эта зона участвуют в координации рефлекса, который вызывает сокращение диафрагмы.

Эксперт призвал обратить внимание на икоту, которая продолжается несколько часов и не проходит сама. Кроме того, стоит особенно насторожиться, когда вместе с ней появляются такие симптомы как слабость с одной стороны тела, головокружение, головная боль, тошнота и спутанность сознания, передает HuffPost.

Специалист призвал обратиться к врачу, "если симптомы сохраняются более 48 часов, становятся тяжелыми или мешают нормальной жизнедеятельности, а также сопровождаются неврологическими симптомами".

К слову, в Москве создана система для диагностики инсульта на основе искусственного интеллекта, которая также помогает быстро и точно принимать решения о необходимости хирургического лечения. Систему создали врачи больницы имени Давыдовского совместной с одной из столичных IT-компаний.

Для диагностики искусственный интеллект использует КТ- и МРТ-снимки. ИИ выступает помощником, окончательное решение по каждому случаю всегда принимает врач.