"Ваши ставки, кто родится: девочка или мальчик?": Ксения Бородина рассказала о беременности

Ксения Бородина вышла на связь с подписчиками. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила о беременности.

Однако многочисленные поклонники рано радовались. Ксения Бородина рассказала не о своей беременности, а об интересном положении известной голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. 43-летняя артистка ждет третьего ребенка. Она сама сообщила о беременности.

"У актрисы и ее супруга Адама Шульмана уже есть двое сыновей. Ваши ставки, кто родится: девочка или мальчик?" - спросила Ксения Бородина в своем официальном телеграм-канале.

Ранее телеведущая подарила подруге, певице и ведущей Ольге Орловой, белоснежного котенка породы мейнкун. Дело в том, что буквально на днях у Ольги умерла кошечка Соня, и безутешная Орлова публично признавалась, что никогда себе этого не простит. Чтобы утешить приятельницу, Ксения Бородина подарила ей котенка.

Меж тем многие поклонники с нетерпением ждут, когда случится пополнение в семье звезды "Дома-2" и блогера Николая Сердюкова. Впрочем, другие фанаты по какой-то причине негативно настроены по отношению к избраннику телеведущей. По их мнению, Сердюков категорически не подходит Бородиной и даже называют его альфонсом.

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