Отразил воздушную атаку ВСУ: подвиг ефрейтора Шабанова

Гвардии ефрейтор Дмитрий Шабанов отразил воздушную атаку ВСУ на наши позиции. Метким огнём он уничтожил два тяжёлых коптера противника и 10 дронов, а также спас раненого сослуживца, оказал ему первую помощь и эвакуировал в безопасное место.

Старший лейтенант Артур Шаисламов в ходе штурма опорника грамотно руководил действиями подчинённых. Несмотря на массированные обстрелы, взвод Шаисламова в кратчайшие сроки захватил вражеский рубеж, создав условия для дальнейшего наступления вглубь обороны ВСУ.