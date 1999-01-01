Ночью 20 июня над Россией сбили 187 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 187 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 12 регионов и акватории Чёрного и Азовского морей. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областях, на Кубани и в Крыму.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были сбиты два украинских БПЛА, летевших к столице.