В зоне спецоперации за сутки больше сотни вражеских пунктов управления беспилотниками обнаружили и уничтожили наши подразделения. Противник несёт серьёзные потери в Константиновке и Красном Лимане, где российские штурмовые отряды продвигаются в городской застройке.

Российский флаг - в руках бойцов в Красном Лимане. Триколор водружают бойцы прямо в зоне ожесточённых городских боёв после зачистки очередного района. Только за последнюю неделю группировка "Запад" освободила свыше 250 зданий в этом ключевом логистическом центре Донбасса.

В Красном Лимане горит крупный опорный пункт ВСУ. Отсюда враг координировал полёты многоцелевых ударных и разведывательных дронов. Наши военные ликвидировали узел управления с помощью высокоточных беспилотных систем, буквально ослепив противника.

В Константиновке силы ВСУ полностью окружены и лишены снабжения. Автомобильная трасса на Дружковку - под огневым контролем наших войск, украинские подразделения уже не маневрируют. Лишь отдельные очаги сопротивления встречаются при столкновениях во время зачистки.

В Запорожье артиллеристы группировки войск "Восток" точными ударами уничтожают пункты управления БПЛА, лишая врага возможности вести разведку, а танкисты осколочно-фугасными снарядами бьют по укреплённым инженерным сооружениям неприятеля. Такие выверенные тактические действия и высокая точность попаданий лишили радикалов ключевых узлов обороны, обеспечив безопасный коридор для дальнейшего продвижения наших штурмовых групп.