Близкие не навещают Ольгу Бузову

Последние дни Ольга Бузова провела в больнице, куда угодила, получив травму в собственной квартире. Лишь сейчас выяснилось, что никто из родственников ее до сих пор не навестил.

Недавно Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали. Говорят, восстановление будет долгим, медики пока не берутся давать прогнозы.

А тут выяснилось, что родственники ни разу ее не навестили. Ольга Бузова заявила, что сама запретила близким приезжать к ней. Она стремится оградить родных от лишних тревог, а ее сестре Анне сейчас и вовсе противопоказан стресс, так как она готовится стать мамой.

"В больницу меня сопровождала моя домработница, а когда я вернулась с операции, вся моя команда уже была со мной, и она по-прежнему со мной находится ежедневно. Конечно, родители переживают, но я такой человек, что я не хочу, чтобы мои близкие волновались за меня. Я пытаюсь их всегда от этого уберечь", - объяснила Бузова изданию "7 Дней".

При этом Ольга отметила, что находится на постоянной связи с близкими по телефону. Кроме того, она постоянно получает слова поддержки от друзей и поклонников. Сама же поющая ведущая настроена на скорейшее восстановление.

"Мне нужно думать исключительно о своем колене сейчас, я должна приступить к ЛФК для того, чтобы уже начинать разрабатывать ногу, чтобы как можно скорее вести нормальный образ жизни", - сообщила Ольга.

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