Дональд Трамп одной фразой уничтожил Джорджу Мелони

Дональд Трамп снова унизил Джорджу Мелони. Скандал в итало-американских отношениях продолжается.

На сей раз лидер США заявил, что из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана больше не нуждается в премьер-министре страны Джордже Мелони в качестве поклонницы.

"Она была большим фанатом. Но я не хочу ее в качестве фаната, потому что ее там не было - вместе с группой НАТО - в связи с проливом", - заявил Дональд Трамп NBC.

До этого американский президент рассказал, что Джорджа Мелони "умоляла" его о совместном фото и вызывала у него жалость. Самое интересное, что та категорически опровергла слова американского лидера и подчеркнула, что считает подобное поведение недопустимым, особенно по отношению к союзникам по НАТО и Европе.

В результате скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отказался от визита в США, который должен был состояться 21-22 июня.

Ранее американский президент эмоционально высказался о срыве переговоров с Ираном в Швейцарии. Он прямо обвинил в этом Тегеран. Кроме того, американский лидер пригрозил Тегерану, что тот "не получит ни цента". "Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!" - не сдерживая эмоций, заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что США готовы выдержать те 60 дней, которые были прописаны во временном меморандуме, но не уточнил, какие "центы" не получит Иран.