МИД отменил рекомендации воздержаться от поездок в страны Персидского залива

Министерство иностранных дел России снимает рекомендации российским гражданам воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Это в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн.

Как объяснили в ведомстве, в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном необходимости в таких рекомендациях больше нет.

Москва рассчитывает на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, добавили в МИДе. Призвав россиян при этом проявлять бдительность и осторожность.

Ранее, правда, Иран и США отменили мирные переговоры в Женеве, которые планировались на 19 июня. Причиной стали удары Израиля по Ливану. Тем не менее в Тегеране готовы в 60-дневный период искать выходы на финальное мирное соглашение.