Обнародован результат повторной экспертизы Лерчек

На днях стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), ранее приостановленное из‑за ее борьбы с раком, теперь будет рассматривать другой судья. Кроме того, в суд поступило ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы для подтверждения ее диагноза.

Поводом для новых разбирательств стали походы Лерчек в зал после прохождения химиотерапии. Общественность возмущает, что, несмотря на тяжелую болезнь, она продолжает посещать спортзал и делиться в соцсетях кадрами, которые, по мнению пользователей Сети, никак не вяжутся с раком желудка четвертой стадии. Прокуратуру также просят проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.

И вот с комментарием высказался ее адвокат. 17 июня пришел результат нового обследования — диагноз Чекалиной подтвердился. Также он заявил, что защита Валерии спокойно относится к "инициативе надзорного органа", передает 112.

Напомним, что из-за ее смертельно опасной болезни суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

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