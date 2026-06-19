Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, потому что тот героизировал деятелей УПА*.

Дело в том, что в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении украинского коллеги ордена Белого Орла, передает РИА Новости. Он заявил, что эта награда — символ высшего доверия польского государства и благодарности польского народа. По его словам, обладатель ордена должен не только иметь заслуги, но и уважать ценности, на которых стоит Польша.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк признался, что не понимает действия главы киевского режима из-за прославления бандитов Украинской повстанческой армии*. По словам польского министра, действия Зеленского неприемлемы. Тот факт, что УПА* - преступная организация, ответственная за расправы над поляками на Волыни, каким-либо образом почитается — это абсолютная катастрофа, заявил Семоняк.

* Запрещенная в России экстремистская организация