Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион.

"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", — написал он.

Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Художественному руководителю и главному дирижёру камерного оркестра "Виртуозы Москвы" 81 год. Он активно выступает вместе с "Виртуозами". Ближайшие концерты были запланированы на конец июня.