Железный крест нацистов посоветовал повесить Владимиру Зеленскому зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что главе киевского режима сделать это не так уж проблематично.

"Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями", — написал Медведев в "Х", комментируя решение президента Польши.

Ранее Кароль Навроцкий лишил Зеленского почетной госнаграды Польши — ордена Белого орла. Причиной стала героизация Украиной УПА*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.