В Швейцарии всё готово для переговоров США с Ираном

Сегодня в Швейцарии может состояться первый раунд прямых переговоров США и Ирана. По данным издания Axios, в страну направляются глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. В Швейцарии уже находится и другой переговорщик от Вашингтона Джаред Кушнер.

Готовность к диалогу стороны демонстрируют открытием Ормузского пролива. После подписания меморандума его пересекли уже 25 судов. Но накануне старт переговоров был сорван. Причиной стали новые удары Израиля по Ливану.

Атаки продолжались весь день, несмотря на соглашение с движением "Хезболла" о прекращении огня. За сутки израильская армия обстреляла 44 населённых пункта. Удары наносились, в том числе, с применением фосфорных боеприпасов.

Комментируя происходящее, президент Трамп призвал израильского премьера Нетаньяху оставаться в здравом уме и не срывать сделку с Ираном. Кроме того, американский лидер заверил, что сможет добиться прекращения обстрелов.