Российские саблистки завоевали золото на чемпионате Европы

Большой успех российских саблисток. Наши девушки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию, который проходил во Франции.

В финале в упорной борьбе со счетом 45:39 Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек первенства. Кстати, француженки - лидеры мирового рейтинга и обладатели титулов чемпионок мира и Европы прошлого года.

Российские спортсменки пока выступают в нейтральном статусе, но уже в конце июля в Гонконге на мировом первенстве выйдут на дорожку с национальной символикой.