Собянин провёл технический пуск первого участка Рублёво-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал сегодня ход строительства новой Рублёво-Архангельской линии метро. Он провёл технический пуск первого участка, который соединяет пять станций.

Три из них – новые: "Звенигородская", "Народное ополчение" и "Бульвар генерала Карбышева". Для пассажиров первый отрезок станет доступен в сентябре. Он улучшит транспортную доступность более полумиллиона москвичей.

Всего в составе Рублёво-Архангельской ветки будет 12 платформ. Протяжённость линии составит 27 километров. Сергей Собянин подчеркнул: параллельно идёт строительство второй и третей очередей. Они будут запущены 2027 году.

"Проект сложный, трудный, предстоит пройти под Москва-рекой, но тем менее всё реализуется в установленные сроки и даже с небольшим опережением", - пообещал мэр.