Игры, пельмени и чайные церемонии: День Китая во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня можно совершить путешествие в Поднебесную. Там впервые проходит фестиваль "День Китая". Чайные церемонии, уроки каллиграфии, демонстрация национальных нарядов - гости знакомятся с историей, традициями и культурой соседней страны.

Владивосток находится всего в нескольких часах езды от Китая, но сегодня и ехать никуда не нужно - ознакомиться с культурой Поднебесной можно прямо на центральной площади города.

Традиции большой страны - в каждом павильоне. Художники создают национальные картины, обучают каллиграфии. Любовь, мир, успех. Непростые для русского человека иероглифы, но желания одинаковы для людей любой культуры.

Любители компьютерных игр понимаю друг друга без переводчиков. Главное - логика и стратегия. Китайские и российские спортсмены по игре в го не раз боролись за призовые места на реальных международных соревнованиях.

Какой Китай на вкус горожане узнали на кулинарных мастер-классах. Кисло-сладкий запах мяса в кляре собрал длинные очереди гурманов. Но самым популярным оказался павильон, где лепят пельмени.

Китай остаётся одним из самых популярных туристических направлений в Приморье. Но и китайцы все чаще для отдыха выбирают Владивосток. Такой обмен культурами будет только развиваться, уверены специалисты. А "День Китая" организаторы планируют сделать ежегодным мероприятием.