Град повредил сотни домов и машин на юге России

На юге России устраняют последствия непогоды. Ростовскую область накануне накрыли сильные дожди. В городе Шахты вода стремительным потоком хлынула по дорогам. Неприятностей добавил крупный град. Ледяные осадки размером с грецкий орех уничтожили посевы, повредили теплицы, кровли домов и десятки автомобилей.

Улицы больше напоминают реки в период ледохода. Штормовой ветер, ливни и град размером с грецкий орех - всей своей мощью непогода обрушилась на город Шахты.

Вмятины на капотах, пробитые стёкла и фары - повреждения получили десятки машин. Чудом обошлось без пострадавших. О грядущей буре синоптики предупреждали заранее. Кто-то успел укрыть автомобили одеялами и коврами, но не всем это помогло.

Ущерб подсчитывают не только водители. Стихия не пощадила и приусадебные участки. Стены и крыши дачных домов теперь как решето. Побиты посевы. Погибли цветы и фруктовые деревья. Упавшие стволы оборвали линии электропередачи.

В домах пропал свет, пришлось вызывать аварийные бригады. Метеопрогноз неутешительный: регион будет штормить до конца выходных.