Кароль Навроцкий вдруг вспомнил о зверствах украинских националистов. Неприятная для польского населения правда звучит из уст президента страны. Оказывается, последние годы Варшава поддерживала тех, кто этого не заслуживает. "Польская армия обучила тысячи украинских солдат. Они теперь будут служить под знаменем нацистов. Это неприемлемо… Я решил отозвать Орден Белого Орла у президента Украины", - так решил глава государства.

Прозрение на Варшаву нашло в тот момент, когда в Брюсселе рассматривали вопрос ускоренного вступления Киева в ЕС. Польше это невыгодно, местный агросектор понёс бы огромные убытки. И вот высокие отношения между соседями опустились до взаимных оскорблений.

В Варшаве предупредили: Зеленский вряд ли сможет участвовать в конференции по Украине в Гданьске на следующей неделе. Последней каплей для поляков стало то, что главарь киевского режима втихаря от них прорабатывал план мирных переговоров с Германией, Францией и Британией, которая в ЕС даже не входит.

Президент Франции, понимая, что все это грозит расколом союза, пытается успокоить. "Европейцы не являются посредниками. Мы на стороне Украины, оказываем ей помощь, ввели санкции против России. Но, когда начнутся переговоры, мы все равно должны быть за столом", -заявил Эммануэль Макрон.