ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужбами жителя Подмосковья

Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения троих российских военных. Мужчину завербовали украинские спецслужбы.

Известно, что завербовали его под легендой осуществления деятельности в коллекторском агентстве за 100 долларов США, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Всё началось с общения в мессенджере Telegram. Мужчина по заданию с Украины дал своё согласие на предложенную работу и в мае 2026 года провел акции устрашения военнослужащих Министерства обороны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос о возбуждении ещё одного дела по статье "Государственная измена".