Россия нанесла удары по используемым ВСУ объектам ТЭК

Российские военные нанесли точечные удары по используемым ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится об успехах наших военных в Красном Лимане и Константиновке. В южной части Красного Лимана завершается уничтожение блокированной группы украинских военнослужащих 120-й бригады теробороны, в юго-западной части Константиновки идёт ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ.

Силами ПВО России за сутки уничтожены 13 управляемых авиабомб и 740 беспилотников противника.