В Израиле выявлен первый пациент с подозрением на лихорадку Эбола. Его изолировали и лечат, сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

Пока что диагноз не подтверждён на 100%, проводятся лабораторные исследования для его уточнения. Также специалисты пытаются выявить возможные контакты пациента.

Никаких подробностей о личности пациента и его состоянии здоровья не приводится, откуда прибыл заболевший - не уточняется.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая этого года в Демократической Республике Конго и соседней Уганде. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Вирус Эбола распространён в основном в странах Африки. Для человека это достаточно серьёзная опасность. Лихорадка Эбола сопровождается высокой температурой, рвотой, диареей, нарушением работы печени и почек. Летальность составляет от 25% до 90%.