На съезде КПРФ утвердили предвыборную программу

Список кандидатов в депутаты Госдумы и предвыборную программу партии утвердили на съезде КПРФ, который открылся сегодня в Подмосковье. Лидеры коммунистов озвучили приоритеты, рассказали о помощи фронту и вручили членские билеты новому поколению однопартийцев.

С самого утра делегаты XIX съезда КПРФ - у своих стендов, где показаны и беспилотники, которые партия поставляет на фронт. И продукция мирного назначения. Красные палатки с флагами КПРФ тянутся на несколько десятков метров. Здесь представлены все федеральные округа большой страны, которая сейчас активно готовиться к выборам.

Предстоящей осенью голосование состоится в 39-ти регионах. Россия будет выбирать депутатов заксобраний, а также губернаторов. Но особое внимание - к выборам в Государственную думу. На них коммунисты идут со своей давно разработанной программой. В центре внимания - развитие науки, промышленности и сельского хозяйства.

Основной костяк КПРФ остаётся неизменным. Но в целом партия обновляется. И за счёт молодежи, и за счёт участников специальной военной операции, многие из которых баллотируются в Госдуму как раз от коммунистов.

Накануне на фронт отправили очередные 18-ть большегрузов с гуманитарной помощью. А за всё время, что идёт СВО, их количество исчисляется сотнями, говорит лидер КПРФ. Он лично приветствует представителей всех регионов, приехавших на съезд. Работы, говорит Геннадий Зюганов, предстоит немало, учитывая непростые испытания, через которые проходит наша страна.

"Острословы могут сказать, что коммунисты опять объявили выборы историческими. Но нужно понимать суть момента, который переживает вся наша страна. Внешняя война англосаксов и натовцев на уничтожение русского мира ставит острые и очень принципиальные вопросы. Поэтому избирательная компания сегодня не просто выбор между партиями и фамилиями. Речь по сути идёт о пути развития огромной страны", - говорит Зюганов.

По его словам, на этот счёт у КПРФ есть чёткий и выверенный план. А также люди, готовые воплотить его в жизнь. Многие из них идут в Госдуму по списку коммунистов, который утвердили на съезде. Здесь же вручили и партбилеты новоиспеченным членам партии со всей страны. Одному из них, ветерану СВО, Геннадий Зюганов передал копию знамени Победы, подчеркнув, что она в любом случае будет за Россией.