Вторая за сутки катастрофа на железной дороге произошла в Европе

В Мюнхене на железнодорожном мосту друг в друга врезались грузовые составы. После чего два пустых вагона упали с пятиметровой высоты на автомобильную дорогу. Как сообщают местные СМИ, погиб один человек, причины происшествия устанавливают

За несколько часов до этого недалеко от города Бедфорд в Великобритании столкнулись пассажирские поезда. Погиб машинист одного из локомотивов, пострадали 89 человек. Предварительной причиной называют сбой системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае сближения составов. В результате один из поездов на полной скорости врезался в хвостовую часть другого.