В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ

Молодой человек с ножом напал на посетителей в торговом центре в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, одна женщина погибла, несколько человек ранены.

По сообщениям местных пабликов, погибших двое, пострадавших - около десяти.

Полиция задержала нападавшего, сообщает ТАСС. На вид ему около 20 лет. Сам он после задержания объяснил свой поступок короткой фразой: "Жизнь надоела".

С молодым человеком работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".