Иран снова закрыл Ормузский пролив

Иран закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжение агрессии Израиля против Ливана. Об этом заявили в штабе командования Вооружённых сил республики.

В Тегеране назвали это решение первым шагом, предупреждая, что в случае продолжения нарушений последуют дальнейшие меры. Какие – не сообщается.

Тем временем, в США отрицают перекрытие Ормузского пролива иранскими военными. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не видят доказательств остановки судоходства.

На этой неделе США и Иран договорились о том, что через 60 дней подпишут мирное соглашение. Но накануне президент Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи в Швейцарии. Кроме того, американский лидер пригрозил Тегерану, что тот не получит ни цента. "Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!", – пообещал глава Белого дома.

Между тем, в эти выходные всё-таки должны пройти переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Переговорщики сторон съезжаются в Швейцарию.