В Москве начали строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского

В Москве началось строительство первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это будет один из самых современных медицинских объектов в России. Как сказал мэр, он даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, возможности науки и практической медицины значительно расширятся.

Комплекс строят, используя передовые технологии. При возведении здания задействованы оборудование для мониторинга уровня шума и запылённости воздуха, система контроля и управления доступом на площадку.