Собянин рассказал о развитии речной инфраструктуры Москвы

Московские власти регулярно обновляют парк судов, модернизируют и строят причалы, создают современные речные вокзалы. О развитии речного транспорта рассказал сегодня в соцсетях Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в 2020 году после масштабной реставрации снова заработал Северный речной вокзал, а спустя три года был открыт Южный речной вокзал.

Летом 2023 года началось движение по первому регулярному маршруту круглогодичных электросудов. Они не имеют аналогов в мире. Сегодня в столице действуют четыре маршрута, по которым ходят более 30 судов.