Грамотно руководил штурмовиками: подвиг Валентина Головченко

Старший лейтенант Валентин Головченко в ходе штурма вражеских опорников грамотно руководил действиями подчинённых, а также организовал первую помощь и эвакуацию двух раненых. Подразделение Головченко успешно продвинулось вглубь обороны противника и закрепилось на новом рубеже.

Младший сержант Чингиз Янгизов во время воздушной разведки обнаружил замаскированную миномётную позицию и опорный пункт ВСУ, и, передав координаты целей артиллеристам, корректировал удары. Огневая точка и укрепление боевиков были уничтожены.