Наши бойцы отвечают на террористические атаки бандеровцев ударами по вражеской инфраструктуре. Кадры объективного контроля публикует Минобороны. Беспилотниками поражены энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Сегодня ночью взрывы гремели и в Полтаве. А в Сумах после прилёта начался пожар.

На Запорожском участке спецоперации наши разведчики обнаружили опорник националистов, оборудованный в лесополосе. Координаты передали артиллерии, точными ударами позиции противника были уничтожены. Активные бои идут в Константиновке. Очередную попытку врага доставить в город подкрепление сорвали наши операторы дронов.

А в зоне ответственности группировки "Восток" истребитель Су-34 ликвидировал живую силу и пункт управления беспилотниками неприятеля. По заданным целям экипаж отработал бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.