Владимир Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником.



В своем видеообращении он отметил кропотливый и повседневный труд специалистов, а также то, что они ответственно и с огромной отдачей выполняют свой долг.



"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах", — сказал российский лидер в поздравлении.



Путин добавил, что в России продолжат стремиться к доступности качественной, современной медицинской помощи во всех регионах.