Мадьяр хочет провести референдум о вступлении Украины в ЕС

Венгрия проведет референдум о членстве Украины в Евросоюзе, если Киев успешно завершит переговоры по вступлению в альянс с Брюсселем. Об этом 20 июня заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра", — сказал он.

По словам политика, Будапешт недоволен стараниями Брюсселя в ускоренном режиме впустить Киев в союз. Мадьяр считает, что действия ЕС игнорируют интересы других стран, которые десятилетиями ожидают вступления в альянс.