МО Бразилии предупредило жителей о нападении инопланетян

Минобороны Бразилии отправило на мобильные телефоны миллионов граждан предупреждение о вторжении инопланетян. Как потом объяснились в ведомстве, уведомления разослали хакеры.

Жители отдельных районов и вовсе получили сообщение со словом "мизантропия".

Бразильское Минобороны пообещало разобраться в ситуации.

"Национальный секретариат по гражданской защите и обороне Министерства интеграции и регионального развития свяжется с федеральной полицией и предпримет шаги для скорейшего восстановления системы после того, как будут устранены все нарушения безопасности", — говорится в заявлении ведомства.