Путин поздравил медработников с праздником

Труд врачей имеет огромное государственное, общенациональное значение. Сегодня в России отмечают День медицинского работника и чествуют тех, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье пациентов, а это около 800 тысяч врачей и полтора миллиона специалистов среднего медперсонала.

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником большую команду здравоохранения. Президент отметил, что всех их объединяет высокая цель - служить людям, сберегать здоровье нации.

"Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров", - сказал глава государства.