Ещё один шанс: в Швейцарии стартуют переговоры по Ирану

В Швейцарию съезжаются участники переговоров по Ирану. После двух дней задержки, вызванной атаками Израиля на Ливан, встреча на курорте Бюргеншток, наконец, может состояться.

В Альпы уже прибыла иранская делегация. В неё входят министр иностранных дел, председатель Меджлиса, представители служб безопасности, Центробанка и нефтяного сектора. Туда же направляется и премьер Пакистана. Исламабад, а также Катар выступают посредниками.

Американскую сторону возглавит вице-президент Вэнс. Он вылетел к месту на военном самолёте, чтобы присоединиться к ожидающим его спецпосланникам Трампа - Уиткоффу и Кушнеру. Перед поездкой Вэнс обозначил главные темы.

"В первую очередь, нам нужно правильно организовать процесс переговоров. Надеюсь, мы добьёмся прогресса в решении ядерного вопроса и по прекращению огня в Ливане – это две важнейшие темы. Иранцы тоже должны иметь возможность обсудить, что для них важно. Несмотря на заголовки в СМИ, дела в Ливане идут на лад. Проблема в том, что кто-то начинает стрелять, а кто-то отвечает. Полагаю, нам придётся постоянно контролировать ситуацию", - сказал вице-президент США.

Переговоры, скорее всего, пройдут в напряжённой атмосфере. Накануне вечером КСИР снова объявил о закрытии Ормузского пролива. Причиной стали боевые действия Израиля в Ливане. В администрации верховного лидера пригрозили США полностью перекрыть поток энергоресурсов на Ближнем Востоке, если Вашингтон не принудит Тель-Авив к миру.

Со своей стороны, американское командование считает, что Тегеран пролив не контролирует. Противоречивые заявления звучат и на тему послевоенного режима Ормузского морского пути. Президент Трамп не исключил, что проход судов после двухмесячных переговоров снова станет платным, но деньги будут получать США.