Богиня Флора во всей красе: в Нидерландах проходит водный фестиваль цветов

В выходные Нидерланды превратились в цветочный рай. Там проходит одно из самых грандиозных представлений года.

Богиня Флора во всей красе представлена на воде. Сотнями тысяч цветов украшены лодки, которые по каналу отправляются в столицу. От них не отстают автомобили и передвижные платформы. Цветочное море постепенно заполняет центр Амстердама.

Участники фестиваля проявляют чудеса фантазии, используя в композициях хризантемы, лилии, фрезии, розы, и конечно, тюльпаны. В день праздника все дома, заборы, машины украшаются букетами и гирляндами из живых цветов.