Аксёнов рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Крым

В Крыму в результате атаки украинских беспилотников по Керченскому полуострову четыре мирных жителя погибли, ещё 28 получили ранения. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, пострадавшим оказали всю необходимую помощь, на месте работают профильные службы.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил, что один из вражеских дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также известно, что с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены.

Ещё после атаки ВСУ начался пожар на нефтяном терминале в посёлке Чушка, а в районах Кубани обломки беспилотников упали на территорию частных домовладений.