Обострение отношений между Варшавой и Киевом сегодня в центре внимания в Европе. Спонсоры Зеленского опасаются, как бы война медалей не зашла слишком далеко и не лишила Украину важного донора. Впрочем, руководство Польши одной рукой бьёт, а другой продолжает кормить. Чтобы навредить Москве, готовы стерпеть даже национальное унижение.

"Я тоже! Не орёл." Украинский политический флешмоб по отказу от польских наград всё больше напоминает акции феминисток, когда те массово стали оскорбляться по поводу домогательств, то ли случившихся, то ли нет лет 20-30 назад. После того, как Варшава лишила главаря киевского режима ордена Белого орла, от польских знаков отличия демонстративно отказались его ближайшие приспешники.

Далее по сусекам начали скрести все, кто решил расписаться в верности запрещённой в России Украинской повстанческой армии*. Сразу три бывших президента Украины - Кучма, Ющенко и Порошенко - тоже возвращают полякам ордена Белого орла.

А гордый польский народ продолжит содержать около миллиона украинских беженцев и оказывать недобрым соседям военную и финансовую помощь. Киевский режим готов сменить статус орлов на общипанных петухов, но от подачек отказываться не намерен.

После сходки так называемой семерки во Франции и контактной группы по Украине в Брюсселе Зеленский думает, что за его спиной вся Европа и лично Дональд Трамп. Он ещё, видимо, не читал написанную журналистами газеты The New York Times книгу "Смена режимов". В ней описывается истинное отношение американского истеблишмента к киевскому попрошайке.

* Организация признана в России экстремисткой и запрещена.