Собянин обратился к медикам со словами благодарности

Слова благодарности медицинским работникам сегодня направил Сергей Собянин. Поздравление с профессиональным праздником он опубликовал в социальных сетях.

Мэр отметил: специалисты отрасли дарят людям надежду и делают всё возможное и невозможное, чтобы эти надежды сбылись. Он подчеркнул: московская медицина - это высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции и современные методы реабилитации. Это светлые головы и золотые руки, чуткость и эмпатия.

Нет никого важнее врачей. Их благородный труд сопровождает человека с самых первых мгновений жизни, написал мэр.

Ранее медиков поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что всех их объединяет высокая цель - служить людям, сберегать здоровье нации. Особые слова благодарности глава государства выразил медицинским работникам, которые несут службу в зоне СВО.