Москвичей пригласили на Дни финансовой грамотности

Инвестиции, налоги, предпринимательство - о важном, но простыми словами. В рамках проекта "Лето в Москве" в эти выходные проходят Дни финансовой грамотности мероприятие для всей семьи.

Образовательную площадку развернули в детском парке Прямикова. В программе - тесты, игры, виар-тренажёры, а также встречи с экспертами, лекции и мастер-классы.

Юным гостям рассказывают об истории денег и учат распознавать мошеннические схемы. Взрослых - планировать летний бюджет так, чтобы отдых оставался комфортным, а расходы были под контролем.

Кроме того, можно пройти специальный тест и получить персональные рекомендации по дальнейшему финансовому просвещению.