Оздоровительные практики и лекции, концерт и дегустация блюд национальной кухни. В Москве отмечают Международный день йоги.

Ежегодная дата была установлена ООН по инициативе индийского премьера Нарендры Моди. В российской столице главные мероприятия проходят на Университетской площади на Воробьёвых горах. Организаторы - посольство Индии.

В этом году концепция праздника посвящена теме баланса - физического и душевного. В центре внимания - поиск внутренней устойчивости между динамикой мегаполиса и необходимостью восстановления, технологиями и живым присутствием.