Он спас тысячи жизней: легендарный хирург Анзор Хубутия отметил 80-летие

На этой неделе 80-летний юбилей отметил президент Института скорой помощи имени Склифосовского, знаменитый хирург, академик Анзор Хубутия. Сколько людей обязаны ему жизнью - посчитать невозможно. Склифу он отдал полжизни. Врач, организатор, исследователь. Он вывел на новый уровень неотложную кардиологию. Основал Центр трансплантации органов, который стал одним из крупнейших в стране. И сегодня в нём делают операции, которые раньше казались фантастикой.

Утренние обходы для Анзора Хубутии - врачебное таинство. А для лечащих врачей - ежедневный экзамен. В шесть утра он уже в Склифе, раньше всех. У него всё под контролем. Такой характер позволил стать не просто высококлассным хирургом, но и выдающимся организатором. Это он создал на базе Склифа один из ведущих центров трансплантологии.

Свой путь в трансплантологию Анзор Хубутия начал с педиатрии. В 1977 году поступил в ординатуру в Институт трансплантологии искусственных органов. Так его наставником стал Валерий Шумаков, с которым они проработали более 20 лет. Анзор Хубутия ассистировал своему учителю на первой в СССР удавшейся операции по пересадке сердца.

Благодаря Анзору Хубутии в НИИ Склифосовского трансплантология вышла на новый уровень. Здесь пересаживают не только сердце, почки и печень, но ещё и поджелудочную железу, и тонкую кишку, и даже лёгкие пациентам с муковисцидозом. А в этом году Склиф всех удивил трансплантацией рук.