Тысячи москвичей приняли участие в ночном забеге

Субботним вечером состоялся один из самых необычных стартов сезона - ночной забег. Атлеты вышли на дистанцию ровно в 22 часа.

В этом году организаторы подготовили новую трассу, участникам предстояло преодолеть 10 километров по набережным столицы. От Краснопресненской, через Смоленскую и Бережковскую, мимо Новодевичьего монастыря в сторону спортивного комплекса "Лужники" и главного здания МГУ.

Ночной забег проводится в Москве уже 13 лет. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички. Причём, с каждым годом популярность массовой пробежки по центру столицы после захода солнца только растёт.

В этот раз на старт вышли более 22 тысяч человек. Финиш состоялся на Университетской площади. И помимо памятных медалей участники получили яркие воспоминания и незабываемые эмоции. Москва в вечерние часы особенно хороша.