Отсюда улетел олимпийский Мишка: прогулка по Хамовникам с Михаилом Грушевским

Когда-то в этом районе жил Лев Толстой и написал здесь больше сотни произведений. Долгое время тут располагался самый большой в Советском Союзе бассейн. А ещё здесь есть первая в стране станция метро, сооружённая на мосту над рекой. И именно отсюда улетал олимпийский Мишка!

Всё это - о районе Хамовники. Юморист Михаил Грушевский вместе со съёмочной группой "ТВ Центра" открывает летний сезон в Лужниках. Любуясь отражением легендарного стадиона в зеркальной глади нового фонтана-озера, артист вспоминает, как впервые пришёл сюда ещё школьником, в 70-е. С тех самых пор он – заядлый болельщик.

Сегодня Михаила Грушевского можно встретить на прогулке вдоль Лужнецкой набережной. Но больше всего артист любит прокатиться по канатной дороге до Воробьёвых гор. А с этого года отсюда можно отправиться и в путешествие по воде – по новому, уже четвёртому речному маршруту "Лужники – Киевский". Всего на нём будет четыре причала, скоро откроют еще два - Воробьёвская набережная и Новодевичьи пруды. Современные экологичные суда здесь будут ходить круглый год.

воды открываются завораживающие виды центра города и Хамовников. Сегодня это самый дорогой и престижный район столицы – но именно здесь, рядом с современными деловыми кварталами, в тихих двориках и на уютно петляющих улочках всё еще жив дух старой Москвы.

Пройти по Остоженке и Пречистенке, заглядывая во дворики, булочные, покупая сувениры у местных мастеров – такой маршрут в Хамовниках туристам предложил бы Михаил Грушевский.

"Москва фантастически развивается с очень хорошим, я считаю, вкусом, и облагораживается бережно. Но всё равно Москва старается дорожить своим историческим наследием. Так что в добрый путь, Москва и москвичи", - обратился к зрителям сатирик.