Россия ждёт не выполнения договорённостей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить эти договорённости. Также Ушаков дал сигнал Западу: он предложил внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где российские военные постоянно продвигаются вперёд. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, констатировал помощник Путина.

Ещё в марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что атмосфера переговоров между Россией и США на Аляске была позитивной, но сейчас дух Анкориджа испаряется.

15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялся российско-американский саммит на высшем уровне. Там между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом были достигнуты договорённости по мирному разрешению украинского конфликта.