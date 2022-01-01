Нанесён удар по военному аэродрому на Украине

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, а также складам горючего. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО России сбили 483 вражеских беспилотника. Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Российские военные продолжали ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки, в городе освободили 104 здания.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.