Дачники в Подмосковье массово скупают ежей

"Продам ежа, недорого": сервисы частных объявлений заполнены предложениями. Реализуют колючих зверьков под видом панацеи от вредителей на участке. Мол, изгоняют всех: от ящериц до кротов. Ну, и конечно помогут от больших рыжих слизней, что который год поглощают урожай подмосковных дачников.

Нашествие продолжается. Скользкие - снаружи, неприятные - внутри. Крупные брюхоногие моллюски - испанские слизни - атакуют бесшумно, но настойчиво. Жертвы едва ли не в каждом огороде. Они съедают клубнику, ежевику, даже умудряются съедать одуванчики.

Испанские слизни прибыли из южной Европы, вероятно, в девяностых годах прошлого века и адаптировались отлично. Они гермафродиты, поэтому размножаются активно. Ничем не болеют. И естественных врагов у них здесь будто бы и нет. Ну вот разве что - ёжики...

У отчаявшихся дачников, уставших вести борьбу со слизнями, вдруг появился новый тренд - урожай спасут ежи! Слух прошёл - маленький колючий зверёк способен за ночь уничтожить десятки паразитов. Кто-то сам начал ловить ежей, строить им убежища, привлекать едой. Но и бизнес не дремлет - столько предложений!

Стоимость ежа-защитника - от шести с половиной тысяч рублей. Предлагают даже с ветеринарным паспортом и прививками. Не многие ведь в курсе, что ежей не прививают. Вакцину от бешенства они просто не переносят.

Ни приносить их из леса, ни покупать с рук - эксперты не советуют. Во-первых, ежи - дикие животные, защищены законом, можно и штраф схлопотать. Во-вторых, они не безопасны, являются переносчиками разных заболеваний. А главное - от испанских слизней не спасут. Есть не будут. Не потому что невкусно, просто слизни такого размера им не по зубам. Да и другое предложенное человеком питание может не устроить.

Слизни гибнут от поваренной соли, пищевой соды, нашатырного спирта, кипятка. Однако оптимистичных прогнозов эксперты не дают - во второй половине лета подрастут новые особи. И можно, конечно, надеяться на ежиков. Но как говорится - хочешь, чтобы было хорошо - сделай всё сам.