Собянин рассказал о масштабной модернизации системы среднего профессионального образования

В Москве продолжается масштабная модернизация системы среднего профессионального образования. О планах на будущее в этой сфере рассказал сегодня Сергей Собянин.

До 2028 года обновят пять учебных корпусов Московского технологического колледжа имени Лихачёва и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно".

Мэр отметил, что сегодня более 70% учебного времени студентов колледжей отдано практике. Такое перераспределение с теорией помогает формировать и развивать профессиональные навыки, а также соответствует задачам проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети".