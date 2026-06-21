Возбуждено дело о теракте после атаки на Керченский полуостров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после ночной атаки ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщает РИА Новости. Следствие устанавливает детали совершённого преступления и конкретных лиц, причастных к нему.

Сегодня в Крыму в результате атаки украинских беспилотников погибли четыре мирных жителя, ещё 28 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил, что один из вражеских дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также известно, что с 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены.