Сегодня российская армия делает всё возможное, чтобы не допустить возрождения нацизма. В зоне спецоперации наши войска громят киевских радикалов в Красном Лимане. Идёт решающая фаза наступления. Поступают сообщения, что в центральной, южной и западной частях города установлены российские флаги. Основная линия укреплений противника уничтожена или под контролем наших бойцов. Продвижение также в Константиновке, у Доброполья и на Харьковском участке.

Квартал за кварталом, дом за домом — российские штурмовики методично выбивают противника из Красного Лимана и Константиновки. Эти города сейчас — ключевые точки приложения сил на Донецком направлении. Только за последние сутки от украинских формирований очищено почти полсотни зданий в Красном Лимане. Противник несёт серьёзные потери и пытается закрепиться в жилых кварталах, но удержать позиции у него не получается.

На Южном фланге в Константиновке с успехом справляется с задачами группировка войск "Юг". Здесь артиллеристы уничтожают выявленные цели, не давая противнику перегруппироваться. Украинские боевики, понимая безвыходность положения, пытаются укрыться в жилых кварталах, но точные попадания российской артиллерии не оставляют им шансов. Параллельно расчёты БПЛА наносят удары по пехоте и технике, буквально парализуя логистику врага в этом населённом пункте.

В зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ попытались нанести массированный удар тяжёлыми коптерами. Атаку отбила группа воздушного прикрытия. Причём, успех этой операции зависел не только от меткости стрелка. Бойцы применяют так называемый эшелонный подход. Когда одновременно работают станции радиолокации и оптико – электронных комплексов. Такие слаженные командные действия позволяют эффективно справляться с натиском неприятеля.

Отличную работу продемонстрировала группировка войск "Центр" на Днепропетровском направлении. За прошедшую неделю ВСУ недосчитались более сотни тяжёлых гексакоптеров. Причём, большинство беспилотников уничтожают в темное время суток — благодаря камерам ночного видения и дронам - перехватчикам. Каждый сбитый украинский коптер — это сорванная атака и спасённые жизни российских военнослужащих.