Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Старший лейтенант Александр Киреев спас жизни более пятидесяти российских военных. Под плотным огнём со стороны ВСУ он грамотно распределил личный состав на группы эвакуации и прикрытия, обеспечив безопасность наших бойцов, а также своевременную доставку пострадавших в госпитали.

Младший сержант Дмитрий Светлаков, командир танка, оказывал огневую поддержку штурмовикам. Получив координаты пулемётного расчёта, который блокировал продвижение наших военных, Дмитрий отдал приказ уничтожить цель. Благодаря слаженным действиям экипажа наступающие российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника.